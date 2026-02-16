Форма поиска по сайту

16 февраля, 05:20

Политика

Мирошник обвинил Киев в политическом преследовании более 10 тысяч украинцев

Фото: depositphotos/Alexandra Lande

Украинские власти преследуют по политически мотивированным статьям более 10 тысяч граждан своей страны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, на Украине эти данные тщательно скрываются. Таким образом, "военная диктатура" Киева измывается над своим населением, добавил Мирошник.

"В основном это статьи за угрозу территориальной целостности, финансирование терроризма. Это набор статей, по которым киевский режим (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского загоняет в тюрьму политически неблагонадежных", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в офисе партии "Батькивщина", которую возглавляет Юлия Тимошенко.

Утверждалось, что она вела переговоры с несколькими депутатами о присоединении к ее партии за деньги. Один из депутатов записал эти переговоры и передал материалы в НАБУ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обвинения в адрес Тимошенко, заявил, что таким образом, Зеленский "начал полноценную зачистку" потенциальных конкурентов.

Киевский суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога на сумму 33,3 миллиона гривен. Позже за нее внесли залог, однако кто именно – не уточнялось. При этом сама Тимошенко не могла это сделать из-за блокировки ее счетов.

