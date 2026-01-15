Медведев связал обвинения против Тимошенко с зачисткой конкурентов Зеленским

Фото: kremlin.ru

Обвинения в коррупции в отношении бывшего премьер-министра Украины и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко неслучайны. Таким образом украинский лидер Владимир Зеленский хочет убрать конкурентов, заявил в своем канале в MAX зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, Зеленский "начал полноценную зачистку" потенциальных конкурентов. По этой причине должность главы его офиса получил "валет с террористическим прошлым" Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), а в отношении Тимошенко неожиданно возбудили уголовное дело, так как не исключена возможность проведения президентских выборов на Украине.

Это, как уточнил Медведев, было сделано по указке Вашингтона. Саму борьбу за политическое превосходство в Киеве зампред Совбеза сравнил со схваткой свиней "за право доступа к корыту с помоями".

"Видимо, дама решила, что пора вернуться в игру, выборы ведь все-таки вполне возможны", – пояснил зампред Совбеза России.

Об обысках в офисе "Батькивщины" стало известно 14 января. Следственные мероприятия проводились Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Утверждалось, что Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о присоединении к ее партии за деньги. Материалы с записями разговоров были переданы одним из депутатов в соответствующие органы, после чего была инициирована проверка.