Антикоррупционные органы Украины провели обыски в офисе партии Тимошенко

Фото: ТАСС/Zuma

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски в офисе партии "Батькивщина", которую возглавляет бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Об этом написал в своих соцсетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По словам Гончаренко, Тимошенко вела переговоры с несколькими депутатами о присоединении к ее партии за деньги. Один из депутатов записывал эти переговоры и передал материалы в НАБУ.

Кроме того, по данным местных СМИ, антикоррупционные органы также провели обыски у главы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. По итогам обысков и Тимошенко, и Арахамия получили подозрения в коррупции от НАБУ и САП.

В конце декабря НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу (ОПГ), в которой состояли депутаты Верховной рады. По данным следователей, участники группы получали неправомерную выгоду за голосование в парламенте.

По данным СВР России, украинские чиновники планируют сбежать за рубеж после краха режима. Многие представители "украинской элиты" вывезли за пределы страны семьи, а также перевели туда свои финансовые активы.