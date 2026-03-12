12 марта, 07:46Происшествия
Силы ПВО сбили за ночь 80 украинских беспилотников над территорией РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Минувшей ночью средства ПВО сбили 80 украинских дронов над восемью регионами и двумя морями, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, больше всего беспилотников уничтожено над Краснодарским краем – 30, над Крымом – 14, над Ростовской областью – 10.
Еще 8 сбиты над Черным морем, по 5 – над Брянской и Белгородской областями, 3 – над Курской, по 2 – над Калужской областью и Азовским морем, 1 – над Воронежской областью.
Ранее сообщалось, что в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись склад строительных материалов и частный дом в районе садоводческого товарищества "Гранат" в Севастополе. Кроме того, ПВО сбили девять воздушных целей противника в районе Северной стороны и Фиолента.