Силы ПВО сбили за ночь 80 украинских беспилотников над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средства ПВО сбили 80 украинских дронов над восемью регионами и двумя морями, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего беспилотников уничтожено над Краснодарским краем – 30, над Крымом – 14, над Ростовской областью – 10.

Еще 8 сбиты над Черным морем, по 5 – над Брянской и Белгородской областями, 3 – над Курской, по 2 – над Калужской областью и Азовским морем, 1 – над Воронежской областью.

Ранее сообщалось, что в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелись склад строительных материалов и частный дом в районе садоводческого товарищества "Гранат" в Севастополе. Кроме того, ПВО сбили девять воздушных целей противника в районе Северной стороны и Фиолента.