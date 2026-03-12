Форма поиска по сайту

12 марта, 09:51

Происшествия

Радиус поиска пропавших в Звенигороде детей вновь увеличили

Фото: телеграм-канал "ЛизаАлерт"

Радиус поиска пропавших в подмосковном Звенигороде детей вновь расширен. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Кроме того, увеличено количество водолазных групп. В четверг, 12 марта, к поискам подключились дополнительные водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер", заявили в ведомстве.

"Водолазами за время проведения поисково-спасательной операции проведено 58 погружений, обследовано 10 тысяч квадратных метров дна Москвы-реки", – рассказали ТАСС в штабе поисковой операции.

По данным МЧС, лодками с эхолотами и гидроакустикой обследовали 730 тысяч квадратных метров на протяжении почти 27 километров реки. Пешие группы проверили 59 километров по двум берегам реки.

В ведомстве добавили, что днем ситуацию мониторят с воздуха, а ночью – обследуют береговую линию, дно и русло реки на пяти аэролодках с прожекторами.

Трое детей пропали в Звенигороде 7 марта. Последний раз их видели около Москвы-реки.

К поискам несовершеннолетних привлечены спасатели, волонтеры, беспилотники и вертолет. Кроме того, к ним присоединились специалисты отряда "Центроспас" и легкомоторный самолет.

Спустя время удалось найти тело одного из детей. Оно находилось в 800 метрах от места, где пропавшие, предположительно, провалились под лед.

Около 130 человек задействованы в поисках пропавших в Звенигороде детей

