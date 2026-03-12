Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 11:15

Шоу-бизнес

Жена певца Natan поддержала тяжелобольную Лерчек

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/anastaciashevtsova

Жена певца Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов. – Прим. ред.) Анастасия Швецова поддержала блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.), которая болеет онкологией.

"Я желаю Лере скорейшего выздоровления и поддерживаю всех знаменитостей, которые просят ее освободить", – написала она в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В 2024 году Natan признался, что между ним и Чекалиной в проекте "Звезды в джунглях" возникла симпатия. Однако Швецова сказала, что не считает поступок мужа изменой, поскольку она рассталась с ним за месяц до съемок шоу.

Летом 2025 певец рассказал, что помирился с супругой. Они, с его слов, проработали свои отношения, взвесили все "за" и "против".

О болезни Чекалиной стало известно после рождения ее четвертого ребенка – сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Последний заявил, что у блогера выявили злокачественные раковые клетки и метастазы в легких. Позже ей диагностировали рак желудка четвертой стадии. Чекалина готовится к экстренной госпитализации и лечению, уточнил адвокат Константин Третьяков.

Блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в проведении незаконных валютных операций по переводу денег на иностранные счета с использованием подложных документов. По информации следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

По решению суда Чекалины были отправлены под домашний арест. Сама блогер вину не признала. При этом ее экс-супруг сознался в неуплате налогов, однако сказал, что не имеет отношения к незаконному выводу средств за границу.

Врачи диагностировали рак у блогера Лерчек

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика