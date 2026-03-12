Жена певца Natan поддержала тяжелобольную Лерчек

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/anastaciashevtsova

Жена певца Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов. – Прим. ред.) Анастасия Швецова поддержала блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.), которая болеет онкологией.

"Я желаю Лере скорейшего выздоровления и поддерживаю всех знаменитостей, которые просят ее освободить", – написала она в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

В 2024 году Natan признался, что между ним и Чекалиной в проекте "Звезды в джунглях" возникла симпатия. Однако Швецова сказала, что не считает поступок мужа изменой, поскольку она рассталась с ним за месяц до съемок шоу.

Летом 2025 певец рассказал, что помирился с супругой. Они, с его слов, проработали свои отношения, взвесили все "за" и "против".

О болезни Чекалиной стало известно после рождения ее четвертого ребенка – сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Последний заявил, что у блогера выявили злокачественные раковые клетки и метастазы в легких. Позже ей диагностировали рак желудка четвертой стадии. Чекалина готовится к экстренной госпитализации и лечению, уточнил адвокат Константин Третьяков.

Блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в проведении незаконных валютных операций по переводу денег на иностранные счета с использованием подложных документов. По информации следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

По решению суда Чекалины были отправлены под домашний арест. Сама блогер вину не признала. При этом ее экс-супруг сознался в неуплате налогов, однако сказал, что не имеет отношения к незаконному выводу средств за границу.