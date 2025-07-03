Певец Natan заявил, что помирился с супругой

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Певец Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов. – Прим. ред.) заявил, что примирился со своей женой Анастасией Швецовой. Об этом артист написал в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что они вместе с супругой проработали свои отношения, взвесили все "за" и "против", а также заново знакомились друг с другом. В итоге было принято решение в пользу семьи, хотя "разбор полетов еще не окончен".

"Моя жена, позволила мне исправить то, что с моей стороны было недопустимым не только по отношению к ней, а ко всей семье.

Мы вместе! Я счастлив!", – поделился певец.

Скандал с Natan произошел в конце 2024 года. Артист заявлял, что на проекте "Звезды в джунглях" между ним и блогером Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) возникла симпатия. Также на этом же проекте он целовался с певицей Бьянкой (настоящее имя – Татьяна Липницкая. – Прим. ред.).

Швецова позже заявляла, что не считает поступок мужа изменой, так как она рассталась с супругом за месяц до съемок шоу.

