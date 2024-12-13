Получивший звание "кринж года" рэпер Natan надеется, что мнение о нем изменится

Фото: vk.com/NATAN

Рэп-исполнитель Natan, получивший звание "кринж года", надеется, что мнение о нем изменится, передает телеграм-канал "Звездач".

Певец отметил, что не гордится новым званием. Однако он напомнил, что мнение артистов, как и всех людей, меняется.

На вопрос о том, что бы он изменил в прошлом, Natan сказал, что вложился бы в биткоин.

Ранее Natan рассказал, что на проекте "Звезды в джунглях" между ним и блогером Лерчек возникла симпатия. До этого некоторые СМИ опубликовали видео, на котором знаменитости целовались, несмотря на то что артист женат.

Позже супруга музыканта Анастасия Швецова объявила о расставании с Natan. При этом она не считает связь рэпера с Лерчек изменой.

Между тем Natan объяснился и за поцелуи с Бьянкой на телешоу "Звезды в джунглях" фразой "мы мутили схемы".

