Рэпер Natan объяснился за поцелуи с Бьянкой фразой "мы мутили схемы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natan_official

Рэпер Natan (настоящее имя – Алишер Мирзохонов. – Прим. ред.) объяснился за поцелуи с певицей Бьянкой (настоящее имя – Татьяна Липницкая. – Прим. ред.) на телешоу "Звезды в джунглях" фразой "мы мутили схемы".

Во время проекта женатому музыканту пришлось извиняться перед блогером Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.), с которой до этого у него также была любовная связь.

"Да, мне действительно было неудобно перед Лерчек за поцелуй с Бьянкой, но мы мутили схемы. И то, правильные они или нет, это уже совсем другой момент", – рассказал Natan в своем телеграм-канале.

Кроме того, артист неоднозначно прокомментировал свои романтические отношения с Лерчек, назвав "отдельным искусством" то, как создатели проекта "лепят их роман" с помощью монтажа.

Ранее Natan подтвердил, что на проекте "Звезды в джунглях" между ним и Лерчек возникла симпатия. До этого некоторые СМИ опубликовали видео, на котором знаменитости целовались, несмотря на то что артист женат.

Исполнитель заявил, что сожалеет о своем недостойном поступке. По его словам, во время проекта он перестал осознавать, где реальность, поэтому повел себя "как животное". Кроме того, музыкант пообещал, что приложит все необходимые усилия, чтобы сохранить свою семью.

Через некоторое время жена артиста Анастасия Швецова объявила о расставании с ним. Девушка призналась, что Natan не был согласен с ее желанием и решение о расставании не было обоюдным. Позже она добавила, что не считает связь исполнителя с Лерчек изменой.

Она также добавила, что Natan решил участвовать в реалити-шоу именно потому, что разъехался с ней. Тем не менее пара в данный момент находится на терапии у психолога.