Телеведущая Роза Сябитова назвала измену певца Natan бесконтрольным пиаром

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Российская телеведущая и сваха Роза Сябитова назвала измену певца Natan (Алишер Мирзохонов) бесконтрольным пиаром у молодежи, указав, что эту новость обсуждают уже не одну неделю.

Сябитова уточнила, что причин для измен может быть множество, но конкретно в этом случае она видит корыстные побуждения, например, улучшить материальное положение или социальный статус.

"Главный факт – измена на камеру. Хайп! Измена из корыстных побуждений всегда вызывает наибольшее моральное осуждение в обществе, но с появлением интернета это осуждение увеличивает число просмотров и подписчиков, а значит, дает шанс заработать больше денег", – написала телеведущая в своем телеграм-канале.

При этом она отметила, что такая измена является разновидностью любовной коммерческой сделки, не приносящей хорошего результата. В таких случаях страдает семья изменщика, подчеркнула Сябитова.

"Стоят ли страдания близких и психологические травмы детей этих усилий и денег? Что вы думаете?" – подытожила сваха.

Ранее в СМИ появился видеоролик, на котором был запечатлен поцелуй певца с блогером Лерчек (Валерия Чекалина) во время их участия на проекте "Звезды в джунглях". Позже Natan подтвердил измену, уточнив, что между ним и Чекалиной возникла симпатия. Артист заявил, что сожалеет о своем недостойном поступке. По его словам, во время проекта он перестал осознавать, где реальность, поэтому повел себя "как животное". Кроме того, музыкант пообещал, что приложит все необходимые усилия, чтобы сохранить свою семью.

Через некоторое время жена исполнителя Анастасия Швецова объявила о расставании с рэпером. Девушка призналась, что ушла от супруга еще за месяц до того, как он поехал на проект "Звезды в джунглях". По ее словам, Natan не был согласен с ее желанием, и решение о расставании не было обоюдным. Причины своего решения она не назвала, но не исключила, что сделает это позже.