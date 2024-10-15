Рэпер Natan подтвердил слухи об измене супруге с блогером Лерчек

Фото: телеграм-канал NATANONLINE

Певец Natan подтвердил, что на проекте "Звезды в джунглях" между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия. До этого некоторые СМИ опубликовали видео, на котором знаменитости целовались, несмотря на то что артист женат.

"Понимаю, насколько сильно я делаю больно самому дорогому человеку в моей жизни – моей жене, как разбиваю ей сердце", – поделился певец в своем телеграм-канале.

Артист заявил, что сожалеет о своем недостойном поступке. По его словам, во время проекта он перестал осознавать, где реальность, поэтому повел себя "как животное". Кроме того, музыкант пообещал, что приложит все необходимые усилия, чтобы сохранить свою семью.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что не обижается на эстрадную певицу Аллу Пугачеву за ее измены. Певец уточнил, что сначала думал, что их отношения с примадонной ничто не испортит, однако ситуацию изменил юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом).