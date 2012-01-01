Александр Толмацкий объяснил, почему не общается с внуком

Вдова Децла Юлия Киселева впервые спустя пять лет после смерти мужа дала интервью. В нем она рассказала о конфликтах с отцом музыканта и наследственных спорах. Однако Александр Толмацкий молчать не стал и ответил на обвинения. Подробности – в нашем материале.



Семейные войны

Фото: youtube.com/Осторожно: Собчак

Очередной скандал разгорелся в семье покойного музыканта Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) после того, как его вдова Юлия Киселева дала интервью Ксении Собчак. В беседе она рассказала, что отец рэпера Александр Толмацкий буквально объявил ей войну после смерти сына.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. Всего на счету Децла девять сольных альбомов и один в составе рэп-объединения "Bad B. Альянс". 3 февраля 2019 года музыкант скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет. Его единственному сыну Антонию 19 лет, он учится в МГУ.



По словам девушки, глава семейства с самого начала не принимал ее и невесткой не считал. Более того, он якобы был уверен, что она настраивает сына против отца. Однако сама Юлия отметила, что конфликт между Кириллом и Александром был всегда.



Юлия Киселева вдова Он умеет разговаривать только с подчиненными и общается как с врагами с теми, кто не подчинился и попытался высказать свое мнение там, где у человека в голове уже готов сценарий событий. Он был способен оскорбить собственного сына в присутствии людей.

Вдова заметила, что после смерти музыканта отношения с Александром обострились – он начал обвинять девушку в гибели сына, а внука вовсе вынудил сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить их родство.

Юлия напомнила, что с Кириллом они не были в официальном браке, а в графе "отец" у их совместного сына Антония стоит прочерк. Это, по ее мнению, и послужило причиной для сомнений.

"Это был 2004 год, очень специфичное время, связанное с отъемом детей у Слуцкер (предприниматель Ольга Слуцкер боролась за право общения с двумя детьми после развода с сенатором Владимиром Слуцкером. – Прим. ред.), у Рудковской (продюсер Яна Рудковская также долгое время добивалась общения с сыновьями после развода с бизнесменом Виктором Батуриным. – Прим. ред.). И когда в 20 лет вынашиваешь дитя, а в новостях показывают, что ты можешь быть биологической матерью, но этого может быть недостаточно... Этот фактор очень сильно меня напугал", – объяснила она.

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Юлия также рассказала, что за два месяца до смерти Децл начал писать завещание. В нем он указал, что весь доход от песен будет получать сын. Однако в результате все решения по распоряжению интеллектуальной собственностью музыканта закрепил за собой его отец. Юлия подчеркнула, что на подписание договора ее не пустили.

Позднее журналист Лаура Джугелия опубликовала интервью с самим Александром Толмацким. В нем мужчина подтвердил, что Антоний по его просьбе сделал ДНК-текст. По словам продюсера, в какой-то момент они с внуком наладили общение, но затем начали происходить "какие-то вещи", о которых он не хочет открыто говорить.

"Начали усложняться взаимоотношения очень сильно. Скажем так, мне очень жалко, что у моего сына такой сын. Ну, коротко. Он похож на свою маму", – добавил он.



Александр Толмацкий отец Она ему перепрошила голову. Я не хочу с ним общаться больше никогда.

Кроме того, продюсер снова обвинил возлюбленную рэпера в его смерти. Он объяснил, что Кирилл был творческой личностью, его нужно было беречь, а в их взаимоотношениях постоянно были конфликты.

"Женщины должны защищать своих мужей, тем более если те творческие и ранимые. Она его все время ставила в какие-то условия, были угрозы забрать ребенка", – вспомнил он.

Толмацкий также добавил, что когда уходил от первой супруги (матери Кирилла), Юлия "с кем-то договаривалась, чтобы плеснуть кислоту в лицо нынешней жене Анне".

"Юля пыталась заказать своего отца. Эта девушка – наркоманка, стопроцентная", – добавил он.

Также Толмацкий намекнул на то, что Юлия могла заниматься черной магией: по его словам, во время продажи общей квартиры он нашел там тетрадь "с заклинаниями". В свою очередь, в свидетельство о рождении сына она не записала Децла, "чтобы шантажировать его".

"Тот еще фрукт"

Фото: youtube.com/FAMETIME TV

Не все пользователи соцсетей и поклонники творчества рэпера оценили интервью отца музыканта. Многие считают, что Толмацкий обвиняет всех вокруг, хотя сам во многом виноват в семейном разладе.



Светлана пользовательница соцсетей То после смерти Децла обвинил Юлю, что она ребенка нагуляла. Теперь винит ее в смерти сына. С себя хочет снять всю ответственность за развалившиеся отношения в бывшей семье. Ведь от хорошего отца дети вряд ли отвернутся.

"Всем рот закрывает, не дает слово вставить. И все у него виноваты, все вруны, один он молодец. Чистый тиран", – уверена Виктория.

Однако нашлись и те, кто поддержал продюсера. Пользователи отметили, что Юлия Кисилева "не так проста", как кажется.

"В ее интервью очень много наигранности и неискренности. Это очень видно", – заметила Гуля.





Юля пользовательница соцсетей Мама мальчика – тот еще фрукт. Именно она приложила немалые усилия, чтобы все сложилось именно так.

При этом многие пользователи уверены, что родственники могли бы примириться ради внука, который нуждается во внимании дедушки и бабушки. Однако они добавили, что для этого потребуется много сил и времени.