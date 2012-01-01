Александр Толмацкий объяснил, почему не общается с внуком

Вдова Децла Юлия Киселева впервые спустя пять лет после смерти мужа дала интервью. В нем она рассказала о конфликтах с отцом музыканта и наследственных спорах. Однако Александр Толмацкий молчать не стал и ответил на обвинения. Подробности – в нашем материале.
Семейные войны
Очередной скандал разгорелся в семье покойного музыканта Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) после того, как его вдова Юлия Киселева дала интервью Ксении Собчак. В беседе она рассказала, что отец рэпера Александр Толмацкий буквально объявил ей войну после смерти сына.
3 февраля 2019 года музыкант скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет. Его единственному сыну Антонию 19 лет, он учится в МГУ.
По словам девушки, глава семейства с самого начала не принимал ее и невесткой не считал. Более того, он якобы был уверен, что она настраивает сына против отца. Однако сама Юлия отметила, что конфликт между Кириллом и Александром был всегда.
Вдова заметила, что после смерти музыканта отношения с Александром обострились – он начал обвинять девушку в гибели сына, а внука вовсе вынудил сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить их родство.
Юлия напомнила, что с Кириллом они не были в официальном браке, а в графе "отец" у их совместного сына Антония стоит прочерк. Это, по ее мнению, и послужило причиной для сомнений.
"Это был 2004 год, очень специфичное время, связанное с отъемом детей у Слуцкер (предприниматель Ольга Слуцкер боролась за право общения с двумя детьми после развода с сенатором Владимиром Слуцкером. – Прим. ред.), у Рудковской (продюсер Яна Рудковская также долгое время добивалась общения с сыновьями после развода с бизнесменом Виктором Батуриным. – Прим. ред.). И когда в 20 лет вынашиваешь дитя, а в новостях показывают, что ты можешь быть биологической матерью, но этого может быть недостаточно... Этот фактор очень сильно меня напугал", – объяснила она.
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/irinatolmatskaya
Юлия также рассказала, что за два месяца до смерти Децл начал писать завещание. В нем он указал, что весь доход от песен будет получать сын. Однако в результате все решения по распоряжению интеллектуальной собственностью музыканта закрепил за собой его отец. Юлия подчеркнула, что на подписание договора ее не пустили.
Позднее журналист Лаура Джугелия опубликовала интервью с самим Александром Толмацким. В нем мужчина подтвердил, что Антоний по его просьбе сделал ДНК-текст. По словам продюсера, в какой-то момент они с внуком наладили общение, но затем начали происходить "какие-то вещи", о которых он не хочет открыто говорить.
"Начали усложняться взаимоотношения очень сильно. Скажем так, мне очень жалко, что у моего сына такой сын. Ну, коротко. Он похож на свою маму", – добавил он.
Кроме того, продюсер снова обвинил возлюбленную рэпера в его смерти. Он объяснил, что Кирилл был творческой личностью, его нужно было беречь, а в их взаимоотношениях постоянно были конфликты.
"Женщины должны защищать своих мужей, тем более если те творческие и ранимые. Она его все время ставила в какие-то условия, были угрозы забрать ребенка", – вспомнил он.
Толмацкий также добавил, что когда уходил от первой супруги (матери Кирилла), Юлия "с кем-то договаривалась, чтобы плеснуть кислоту в лицо нынешней жене Анне".
"Юля пыталась заказать своего отца. Эта девушка – наркоманка, стопроцентная", – добавил он.
Также Толмацкий намекнул на то, что Юлия могла заниматься черной магией: по его словам, во время продажи общей квартиры он нашел там тетрадь "с заклинаниями". В свою очередь, в свидетельство о рождении сына она не записала Децла, "чтобы шантажировать его".
"Тот еще фрукт"
Не все пользователи соцсетей и поклонники творчества рэпера оценили интервью отца музыканта. Многие считают, что Толмацкий обвиняет всех вокруг, хотя сам во многом виноват в семейном разладе.
"Всем рот закрывает, не дает слово вставить. И все у него виноваты, все вруны, один он молодец. Чистый тиран", – уверена Виктория.
Однако нашлись и те, кто поддержал продюсера. Пользователи отметили, что Юлия Кисилева "не так проста", как кажется.
"В ее интервью очень много наигранности и неискренности. Это очень видно", – заметила Гуля.
При этом многие пользователи уверены, что родственники могли бы примириться ради внука, который нуждается во внимании дедушки и бабушки. Однако они добавили, что для этого потребуется много сил и времени.