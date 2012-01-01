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02 августа, 13:55

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Александр Толмацкий объяснил, почему не общается с внуком

"Снимает с себя ответственность": почему вдова и отец Децла так и не смогли примириться

Вдова Децла Юлия Киселева впервые спустя пять лет после смерти мужа дала интервью. В нем она рассказала о конфликтах с отцом музыканта и наследственных спорах. Однако Александр Толмацкий молчать не стал и ответил на обвинения. Подробности – в нашем материале.

Семейные войны

Фото: youtube.com/Осторожно: Собчак

Очередной скандал разгорелся в семье покойного музыканта Децла (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) после того, как его вдова Юлия Киселева дала интервью Ксении Собчак. В беседе она рассказала, что отец рэпера Александр Толмацкий буквально объявил ей войну после смерти сына.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. Всего на счету Децла девять сольных альбомов и один в составе рэп-объединения "Bad B. Альянс".

3 февраля 2019 года музыкант скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет. Его единственному сыну Антонию 19 лет, он учится в МГУ.

По словам девушки, глава семейства с самого начала не принимал ее и невесткой не считал. Более того, он якобы был уверен, что она настраивает сына против отца. Однако сама Юлия отметила, что конфликт между Кириллом и Александром был всегда.

Он умеет разговаривать только с подчиненными и общается как с врагами с теми, кто не подчинился и попытался высказать свое мнение там, где у человека в голове уже готов сценарий событий. Он был способен оскорбить собственного сына в присутствии людей.
Юлия Киселева
вдова

Вдова заметила, что после смерти музыканта отношения с Александром обострились – он начал обвинять девушку в гибели сына, а внука вовсе вынудил сделать ДНК-тест, чтобы подтвердить их родство.

Юлия напомнила, что с Кириллом они не были в официальном браке, а в графе "отец" у их совместного сына Антония стоит прочерк. Это, по ее мнению, и послужило причиной для сомнений.

"Это был 2004 год, очень специфичное время, связанное с отъемом детей у Слуцкер (предприниматель Ольга Слуцкер боролась за право общения с двумя детьми после развода с сенатором Владимиром Слуцкером. – Прим. ред.), у Рудковской (продюсер Яна Рудковская также долгое время добивалась общения с сыновьями после развода с бизнесменом Виктором Батуриным. – Прим. ред.). И когда в 20 лет вынашиваешь дитя, а в новостях показывают, что ты можешь быть биологической матерью, но этого может быть недостаточно... Этот фактор очень сильно меня напугал", – объяснила она.

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/irinatolmatskaya

Юлия также рассказала, что за два месяца до смерти Децл начал писать завещание. В нем он указал, что весь доход от песен будет получать сын. Однако в результате все решения по распоряжению интеллектуальной собственностью музыканта закрепил за собой его отец. Юлия подчеркнула, что на подписание договора ее не пустили.

Позднее журналист Лаура Джугелия опубликовала интервью с самим Александром Толмацким. В нем мужчина подтвердил, что Антоний по его просьбе сделал ДНК-текст. По словам продюсера, в какой-то момент они с внуком наладили общение, но затем начали происходить "какие-то вещи", о которых он не хочет открыто говорить.

"Начали усложняться взаимоотношения очень сильно. Скажем так, мне очень жалко, что у моего сына такой сын. Ну, коротко. Он похож на свою маму", – добавил он.

Она ему перепрошила голову. Я не хочу с ним общаться больше никогда.
Александр Толмацкий
отец

Кроме того, продюсер снова обвинил возлюбленную рэпера в его смерти. Он объяснил, что Кирилл был творческой личностью, его нужно было беречь, а в их взаимоотношениях постоянно были конфликты.

"Женщины должны защищать своих мужей, тем более если те творческие и ранимые. Она его все время ставила в какие-то условия, были угрозы забрать ребенка", – вспомнил он.

Толмацкий также добавил, что когда уходил от первой супруги (матери Кирилла), Юлия "с кем-то договаривалась, чтобы плеснуть кислоту в лицо нынешней жене Анне".

"Юля пыталась заказать своего отца. Эта девушка – наркоманка, стопроцентная", – добавил он.

Также Толмацкий намекнул на то, что Юлия могла заниматься черной магией: по его словам, во время продажи общей квартиры он нашел там тетрадь "с заклинаниями". В свою очередь, в свидетельство о рождении сына она не записала Децла, "чтобы шантажировать его".

"Тот еще фрукт"

Фото: youtube.com/FAMETIME TV

Не все пользователи соцсетей и поклонники творчества рэпера оценили интервью отца музыканта. Многие считают, что Толмацкий обвиняет всех вокруг, хотя сам во многом виноват в семейном разладе.

То после смерти Децла обвинил Юлю, что она ребенка нагуляла. Теперь винит ее в смерти сына. С себя хочет снять всю ответственность за развалившиеся отношения в бывшей семье. Ведь от хорошего отца дети вряд ли отвернутся.
Светлана
пользовательница соцсетей

"Всем рот закрывает, не дает слово вставить. И все у него виноваты, все вруны, один он молодец. Чистый тиран", – уверена Виктория.

Однако нашлись и те, кто поддержал продюсера. Пользователи отметили, что Юлия Кисилева "не так проста", как кажется.

"В ее интервью очень много наигранности и неискренности. Это очень видно", – заметила Гуля.

Мама мальчика – тот еще фрукт. Именно она приложила немалые усилия, чтобы все сложилось именно так.
Юля
пользовательница соцсетей

При этом многие пользователи уверены, что родственники могли бы примириться ради внука, который нуждается во внимании дедушки и бабушки. Однако они добавили, что для этого потребуется много сил и времени.

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