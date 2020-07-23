Суд установил отцовство Децла

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Басманный суд столицы установил отцовство Кирилла Толмацкого (Децла) и обязал Пенсионный фонд России (ПФР) назначить сыну музыканта пенсию по потере кормильца. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"22 июля 2020 года Басманным судом Москвы установлен факт отцовства Толмацкого Кирилла Александровича в отношении Киселева [Меркурия Антонио Иоанна]. По решению суда Киселев признан наследником первой очереди", – рассказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Пенсионный фонд № 10 по Москве и Московской области ранее отказал в выплате пенсии, поскольку вдова Децла Юлия Киселева не указала музыканта отцом ребенка. Для установления данного факта потребовалась генетическая экспертиза.

Таким образом, ПФР обязан выплатить Меркурию Киселеву страховую пенсию по случаю потери кормильца с 3 февраля 2019 до достижения им 23 лет или до окончания обучения по очной форме.

Кирилл Толмацкий, более известный как рэп-исполнитель Децл, скончался в феврале 2019 года. Медицинское освидетельствование показало, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

