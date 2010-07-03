Медики назвали причину смерти Децла

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Судебно-медицинская экспертиза, проведенная после смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, показала, что артист скончался от острой сердечной недостаточности, сообщает СК РФ.

Результаты экспертизы стали известны 4 марта. По словам специалистов, недуг появился из-за осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы. При этом никаких телесных повреждений у исполнителя не выявили.

Децла не стало в возрасте 35 лет. Музыкант умер в ночь на 4 февраля после выступления в Ижевске. Его концертный директор Павел Беленец говорил, что артист почувствовал себя плохо в гримерке. У него остановилось сердце. Похоронили Толмацкого на Пятницком кладбище в Москве.

Ранее продюсер Андрей Разин предположил, что Децла могли отравить. Он также заявил, что не понимает, почему артиста оставили одного в гримерке.

