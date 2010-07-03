В Москве может появиться стена памяти Децла

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Идею создания в столице стены памяти популярного российского рэпера Децла поддержал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, сообщает РИА Новости.

"Почему бы нет. Он был очень популярен, один из основателей этого направления (хип-хопа в России – ред.). Если не один человек, а много считают это необходимым. Я пока не знаю, сколько у него поклонников", – заявил Герасимова.

Депутат заметил, что ему важно получить обращение от инициаторов проекта с предполагаемым местом мемориала. После этого он сможет оказать содействие в реализации инициативы.

"Я должен понимать, кто вышел с этим предложением, и получить обращение. Нужно понимать место и кто возьмет на себя финансирование", – пояснил он.

Ранее на сайте change.org разместили петицию о создании в Москве официальной стены памяти Кирилла Толмацкого (Децла). Документ подписали более пяти тысяч человек.

Кирилл Толмацкий умер 4 февраля в возрасте 35 лет. Артист почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца. Похороны артиста состоялись 6 февраля.

