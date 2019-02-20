В Мосгордуме поддержали сбор народных средств на съемки фильма о Децле

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал идею сбора народных средств на съемки фильма о рэпере Кирилле Толмацком, известном как Децл. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам Герасимова, Децл был одним из первооткрывателей рэпа. "...Да и сегодня в кинематографе и во многих других общественных направлениях пользуются, как в принципе на Руси всегда пользовались, тем, что обращаются к людям, и люди выделяют средства – те, которые уважали творчество. Сейчас это популярно. Так снимаются многие фильмы – на средства, которые внесли люди, которые хотели бы видеть этот фильм", – считает депутат.
По его мнению, логично просить средства не у государства, а у поклонников. Герасимов считает, что кинолента выйдет интересной.
Сын Толмацкого же заявил, что журналист Роман Супер хочет нажиться на памяти умершего музыканта и намеренно обратился за помощью к отцу Децла Александру Толмацкому, с которым рэпер не общался 15 лет. Он отметил, что Супер брал интервью у рэпера всего один раз.
Сам артист тогда остался недоволен. Журналиста сын рэпера назвал аферистом, уточнив, что тот уже собрал более полумиллиона.
Децл скончался в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. Концертный директор исполнителя Павел Беленец говорил, что музыкант почувствовал себя плохо в гримерке. У него остановилось сердце. Похоронили музыканта на Пятницком кладбище в Москве.
6 февраля вышел посмертный клип Децла. Видео опубликовано на Youtube на канале Detsl aka Le Truk. Под записью говорится, что это экспериментальное видео Inferno.
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