Отец Децла попросил прощения у сына и рассказал о горечи утраты

Отец Кирилла Толмацкого, выступавшего под сценическим псевдонимом Децл, Александр Толмацкий попросил прощения у скончавшегося сына, а также рассказал о горечи утраты. Своими мыслями он поделился в Facebook.
По словам мужчины, "его сердце разрывается от любви и боли". Больше всего он боялся, что сын не придет на его похороны, а в итоге сам хоронит своего ребенка.
"Так мы с тобой и не поговорили… Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны… Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак…", — написал Толмацкий.
Он добавил, что очень любил Кирилла и гордится им.
"Жизнь сделала так, что хороню тебя я… Прости меня, может быть, я действительно был плохим отцом? Но знай, моя любовь к тебе безгранична. Дети – это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой! Прости меня… Сердце разрывается от любви и боли…", – заключил он.
Децл умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, он скончался из-за остановки сердца. Следователи начали проверку.
Музыканта похоронят на Пятницком кладбище 6 февраля. В этот же день в ЦКБ управделами президента РФ пройдет прощание.
6 февраля вышел посмертный клип Децла. Видео опубликовано на Youtube на канале Detsl aka Le Truk. Под записью говорится, что это экспериментальное видео Inferno.
Композиция выходила в альбоме "μετεμψύχωσις" 2017 года, что в переводе с греческого звучит как "переселение душ" или "реинкарнация". По задумке этот трек, как и вся пластинка "μετεμψύχωσις", должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь Децл выступил в роли композитора.
В Сочи появилось граффити с портретом рэпера в несогласованном с местными властями месте. В администрации города пока не решили, закрашивать ли изображение. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что на доме в Москве, где жил Децл, могут установить памятную табличку.
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