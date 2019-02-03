Следователи начали проверку по факту смерти Децла

СК начала доследственную проверку по факту смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, сообщает ТАСС.
Следователи осматривают место происшествия, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
О смерти Децла сообщил его отец продюсер Александр Толмацкий. По предварительным данным, у артиста произошла остановка сердца после концерта в Ижевске. Известно, что Децл выступал на закрытой вечеринке в клубе Posh Lounge, посвященной 30-летию местного жителя.
Пользователи интернета выкладывают фото и видео с выступления артиста в Instagram. На кадрах он исполняет свои знаменитые хиты. А несколько часов назад Децл опубликовал последний пост в Twitter. Музыкант написал, что путешествует по России и едет из Перми в Ижевск.
Артисту было 35 лет. У него остался 14-летний сын. О дате и месте прощания и похорон информация появится позже.
Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров.
Всего на счету Децла девять сольных альбомов и один в составе рэп-объединения "Bad B. Альянс".
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