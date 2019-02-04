Названы дата и место похорон Децла

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Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным как Децл, пройдет 6 февраля в ЦКБ управделами президента РФ. Похороны состоятся на Пятницком кладбище, сообщила мать исполнителя Ирина Толмацкая.

Прощание намечено на 11:00. После этого в тот же день запланированы похороны, передает Агентство "Москва".

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля после выступления в клубе Ижевска. Ему было 35 лет, у рэпера остались жена и ребенок.

Концертный директор исполнителя Павел Беленец рассказал, что музыкант почувствовал себя плохо в гримерке после концерта. Предварительной причиной смерти считается остановка сердца. Следователи начали проверку.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что на доме в Москве, где жил Децл, могут установить памятную табличку.