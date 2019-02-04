Появилось видео с попытками врачей спасти Децла

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Сети появилось видео, на котором врачи пытаются спасти жизнь рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).

Медики проводили реанимационные мероприятия в течение получаса, однако в итоге констатировали смерть.

Рэпер Децл скоропостижно скончался после концерта в Ижевске. Сообщалось, что ему стало плохо в гримерке, он сел в кресло и потерял сознание.



Толмацкий умер в возрасте 35 лет. У него остались жена и ребенок.

Первый альбом музыканта "Кто? ты" вышел в 2000 году. На нем представлены одни из самых известных песен Децла – "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь".

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее заявил, что на доме в Москве, где жил Децл, могут установить памятную табличку.