Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

03:16

Появилось видео с попытками врачей спасти Децла

утраты культура

03:16

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Сети появилось видео, на котором врачи пытаются спасти жизнь рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).

Медики проводили реанимационные мероприятия в течение получаса, однако в итоге констатировали смерть.

Рэпер Децл скоропостижно скончался после концерта в Ижевске. Сообщалось, что ему стало плохо в гримерке, он сел в кресло и потерял сознание.


Толмацкий умер в возрасте 35 лет. У него остались жена и ребенок.

Первый альбом музыканта "Кто? ты" вышел в 2000 году. На нем представлены одни из самых известных песен Децла – "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь".

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов ранее заявил, что на доме в Москве, где жил Децл, могут установить памятную табличку.

Рэпер Децл умер в гримерке в клубе в Ижевске

Читайте также

утраты культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика