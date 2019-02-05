Нелегальное граффити с Децлом появилось в Сочи

Граффити с портретом рэпера Децла в Сочи появилось в несогласованном с местными властями месте. В администрации города-курорта пока не приняли решение – закрашивать ли изображение.

Портрет артиста появился на здании по улице Комсомольской, 11 в районе Дендрария. К граффити подписано: "Кто ты?".

Стена для легального граффити длиной более 120 метров находится на улице Насыпной в Адлерском районе. Еще одна стена находится в Центральном районе на улице Крымской. Белорусская стрит-арт команда Youfeelmyskill, которая создала портрет Децла, ранее обращалась в администрацию и получала разрешения.

"На этот раз почему-то не нашли поддержки, они просто промолчали. Мы решили, что значит будем действовать самостоятельно", – рассказал РИА Новости один из авторов Глеб Каштанов.

Команда Youfeelmyskill ранее украсила Сочи портретами таких знаменитостей, как Жак-Ив Кусто, Эйнштейн, Элвис Пресли, Никола Тесла, а также героев фильма "Бриллиантовая рука" и "В бой идут одни старики".

Рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, умер от остановки сердца 3 февраля. Ему было 35 лет, у рэпера остались жена и ребенок.