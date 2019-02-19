Сын Децла резко высказался о фильме об отце

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Сын рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) заявил, что журналист Роман Супер хочет нажиться на памяти умершего музыканта и намеренно обратился за помощью к Александру Толмацкому для съемок новой картины, сообщает "Дни.ру".

Об этом 14-летний Тони рассказал в своем Instagram. Он отметил, что журналист просит всех неравнодушных пожертвовать деньги на съемки картины о жизни и творчестве Децла, при этом Супер брал интервью у рэпера всего один раз, которым сам артист остался недоволен.

Кроме того, пишет Тони, Супер попросил разрешение на съемку только у отца музыканта – продюсера Александра Толмацкого, с которым Децл не общался на протяжении 15 лет.

Журналиста сын рэпера назвал аферистом и отметил, что тот уже собрал более полумиллиона.

Децл умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. У него остановилось сердце. Похоронили его на Пятницком кладбище в Москве.

6 февраля вышел посмертный клип Децла. Видео опубликовано на Youtube на канале Detsl aka Le Truk. Под записью говорится, что это экспериментальное видео Inferno.

Композиция выходила в альбоме "μετεμψύχωσις" 2017 года, что в переводе с греческого звучит как "переселение душ" или "реинкарнация". По задумке этот трек, как и вся пластинка "μετεμψύχωσις", должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь Децл выступил в роли композитора.

Отец Децла Александр Толмацкий попросил прощения у скончавшегося сына, а также рассказал о горечи утраты. По словам мужчины, "его сердце разрывается от любви и боли". Больше всего он боялся, что сын не придет на его похороны, а в итоге сам хоронит своего ребенка.