Децла похоронили на Пятницком кладбище

Фото: ТАСС/Павел Скрыльников

Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, похоронили на Пятницком кладбище, сообщает Агентство "Москва". Его близкие попросили после погребения включить музыку рэпера, фанаты с помощью портативной колонки включили трек "У меня есть план".

Проводить рэпера в последний путь пришли сотни людей. Среди них был заслуженный артист России Аркадий Укупник, адвокат Роман Лалаян, рэпер Андрей Меньшиков (Лигалайз), телеведущий Артур Цветков (виджей Арчи), артист "Камеди Клаб" Гавриил Гордеев, рэпер Александр Степанов (ST) и другие представители шоу-бизнеса.

Отпевание прошло в храме Живоначальной Троицы при кладбище. Ранее в ЦКБ управделами президента состоялась церемония прощания с артистом.

Децл умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, он скончался из-за остановки сердца. Следователи начали проверку.

6 февраля вышел посмертный клип Децла. Видео опубликовано на Youtube на канале Detsl aka Le Truk. Под записью говорится, что это экспериментальное видео Inferno.

Композиция выходила в альбоме "μετεμψύχωσις" 2017 года, что в переводе с греческого звучит как "переселение душ" или "реинкарнация". По задумке этот трек, как и вся пластинка "μετεμψύχωσις", должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь Децл выступил в роли композитора.

Отец Децла Александр Толмацкий попросил прощения у скончавшегося сына, а также рассказал о горечи утраты. По словам мужчины, "его сердце разрывается от любви и боли". Больше всего он боялся, что сын не придет на его похороны, а в итоге сам хоронит своего ребенка.

В Сочи появилось граффити с портретом рэпера в несогласованном с местными властями месте. В администрации города пока не решили, закрашивать ли изображение. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что на доме в Москве, где жил Децл, могут установить памятную табличку.