В Москве простились с рэпером Децлом

Фото: Агентство "Москва"

В Москве завершилось прощание с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом), который скончался в ночь на 3 февраля на 36-м году жизни.

Прощание проходило в ЦКБ Управделами президента. К зданию пришли около сотни поклонников и коллег артиста. Простились с рэпером заслуженный артист России Аркадий Укупник, адвокат Роман Лалаян, рэпер Андрей Меньшиков (выступает под псевдонимом Лигалайз), телеведущий Артур Цветков (виджей Арчи) и другие.

У гроба с телом артиста прощальные слова произнес отец, Александр Толмацкий.

"Прости меня, ты был очень хорошим сыном. Спасибо всем, кто пришел, спасибо вам. Давайте похлопаем ему. Надеюсь, все запомнят то, что он делал", – сказал Толмацкий, передает Агентство "Москва".

Похоронят певца на Пятницком кладбище.

Толмацкий умер после выступления в ижевском клубе Posh Lounge, посвященной 30-летию местного жителя. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Следственные органы Удмуртии начали проверку. По предварительным данным, наркотических веществ по результатам экспертиз в крове рэпера не найдено.

Концертный директор исполнителя Павел Беленец рассказал, что музыкант почувствовал себя плохо в гримерке. Камеры сняли, как сотрудники заведения пытались своими силами откачать рэпера. Приносили лед, искали обезболивающее. Скорую помощь они вызвали лишь спустя полчаса, когда Децлу совсем стало плохо. Как говорят в окружении артиста, на плохое самочувствие он до этого не жаловался, произошедшее стало для всех шоком.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что на доме в Москве, где жил Децл, могут установить памятную табличку.

Кирилл Толмацкий стал первым российским музыкантом, сделавшим рэп частью отечественной культуры – с видеоклипами, ротацией песен на телевидении и радио. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. Всего на счету Децла девять сольных альбомов и один в составе рэп-объединения "Bad B. Альянс". Портал Москва 24 собрал самые известные песни Децла, которые занимали первые места во всех хит-парадах начала 2000-х годов.

Одно из последних интервью артист дал телеканалу Москва 24 – он рассказал, как появился Децл, куда тратились первые заработанные деньги, в каких отношениям был с отцом и многое другое о своей жизни.

