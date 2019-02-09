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15:55

Продюсер Андрей Разин назвал возможную причину смерти Децла

культура утраты

15:55

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Фото: ТАСС/Сергей Николаев

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин назвал возможную причину смерти Кирилла Толмацкого (Децла). По его словам, 35-летнего рэп-исполнителя могли отравить.

"Я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. И сейчас СК ведет расследование, ведь это могло быть отравление", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Похожей версии придерживается и друг Децла Роберт Елизарье Он также считает, что Кирилла Толмацкого могли устранить. "Я до сих пор не верю, что это просто сердечный приступ. Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной", – сказал Елизарье.

6 февраля Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, похоронили на Пятницком кладбище. Его близкие попросили после погребения включить музыку рэпера, фанаты с помощью портативной колонки включили трек "У меня есть план".

Музыкант умер в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, он скончался из-за остановки сердца. Следователи начали проверку.

В день похорон в Сети был опубликован посмертный клип Децла. Видео опубликовано на Youtube на канале Detsl aka Le Truk. Под записью говорится, что это экспериментальное видео Inferno.

культура утраты

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