Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:02

Отец Децла оценил новый фильм о сыне

культура общество

Фото: YouTube/Амурские волны

Отец музыканта Децла Александр Толмацкий положительно оценил документальный фильм Романа Супера о сыне, сообщает РБК.

"Вчера был закрытый показ в кинотеатре "Пионер", конечно, для меня это тяжелая история. Я просто не могу делать на это никакие рецензии, но Роман молодец, сделал хорошую работу, она по крайней мере, честная", – отметил он.

По словам Александра Толмацкого, на показе киноленты также присутствовали мать Кирилла Толмацкого, DJ Грув, главный редактор Esquire Сергей Минаев и другие люди, работавшие с музыкантом. Сына Децла Антония не было, а о вдове артиста Толмацкий говорить отказался.

Режиссер Роман Супер снял кинокартину "С закрытыми окнами" о музыканте Кирилле Толмацком, скончавшемся в феврале 2019 года. Ему было 35 лет.

Концертный директор Павел Беленец говорил, что артист почувствовал себя плохо в гримерке. У него остановилось сердце. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Децл умер от острой сердечной недостаточности.

Судмедэксперты обнаружили у Децла врожденное заболевание сердца

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика