Отец Децла оценил новый фильм о сыне

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Отец музыканта Децла Александр Толмацкий положительно оценил документальный фильм Романа Супера о сыне, сообщает РБК.

"Вчера был закрытый показ в кинотеатре "Пионер", конечно, для меня это тяжелая история. Я просто не могу делать на это никакие рецензии, но Роман молодец, сделал хорошую работу, она по крайней мере, честная", – отметил он.

По словам Александра Толмацкого, на показе киноленты также присутствовали мать Кирилла Толмацкого, DJ Грув, главный редактор Esquire Сергей Минаев и другие люди, работавшие с музыкантом. Сына Децла Антония не было, а о вдове артиста Толмацкий говорить отказался.

Режиссер Роман Супер снял кинокартину "С закрытыми окнами" о музыканте Кирилле Толмацком, скончавшемся в феврале 2019 года. Ему было 35 лет.

Концертный директор Павел Беленец говорил, что артист почувствовал себя плохо в гримерке. У него остановилось сердце. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Децл умер от острой сердечной недостаточности.