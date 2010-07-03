Отец Децла прокомментировал регистрацию бренда в честь сына в Роспатенте

Музыкальный продюсер и отец рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, Александр Толмацкий в интервью Москве 24 прокомментировал сообщения о том, что в Роспатент поступила заявка на регистрацию товарных знаков с псевдонимом его сына. Продюсер пояснил, что такая инициатива была официально согласована с семьей рэпера.
"Это все согласовано со мной и с моей женой. Просто мы решили сохранить этот бренд. В дальнейшем все доходы будут переданы сыну Кирилла. Все, что будет получено от доходов этих брендов, будет передано Тони", – рассказал он.
Продюсер добавил, что заниматься продукцией под знаком "Децл" будет компания, которая владеет управлением на права Кирилла Толмацкого. Он также рассказал, что в перспективе может производиться под этим брендом.
Пока нет никаких точных задач. Может быть, это будет мерчендайз какой-то. Пока вообще даже не думали об этом.
Александр Толмацкий
музыкальный продюсер, отец рэпера Децла
Ранее стало известно, что заявка на регистрацию товарных знаков "Децл" и Detsl aka le Truk была направлена в Роспатент. Созданием этих брендов будет заниматься компания ООО "Достояние", которая принадлежит Александру Горелову и Александру Острижному. Известно, что "Достоянию" уже принадлежат права на бренд LOC-DOG, который позволяет выпускать и продавать аудиозаписи, компакт-диски, рекламу и плакаты. Кроме того, общество может производить под этим брендом фильмы и проводить коллоквиумы.
Александр Острижный также возглавляет компанию SO/Era Music. которая занималась сбором музыкального каталога Децла при его жизни.
Музыкант Кирилл Толмацкий умер в ночь на 4 февраля после выступления в Ижевске. Его концертный директор Павел Беленец сказал, что артист почувствовал себя плохо в гримерке. Позже медики заключили, что музыкант скончался от острой сердечной недостаточности. Артиста похоронили на Пятницком кладбище в Москве.
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