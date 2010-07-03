В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда "Децл"

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В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарных знаков "Децл" и Detsl aka le Truk. Об этом сообщает Агентство "Москва" в четверг, 28 марта.

Заявки на регистрацию товарных знаков подало ООО "Достояние", которое принадлежит Александру Горелову и Александру Острижному. Они поступили в ведомство 21 марта.

Известно, что "Достоянию" уже принадлежат права на бренд LOC-DOG, который позволяет выпускать и продавать аудиозаписи, компакт-диски, рекламу и плакаты. Кроме того, общество может производить под этим брендом фильмы и проводить коллоквиумы.

Острижный также возглавляет компанию SO/Era Music. Она занималась сбором музыкального каталога Децла при его жизни.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что после смерти музыканта права на монетизацию музыки, клипа, мерча и товарных знаков перейдут его сыну Тони.

Кирилл Толмацкий умер 4 февраля в возрасте 35 лет. Артист почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Похороны артиста прошли 6 февраля.

