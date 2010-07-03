Отец Децла рассказал о врожденной болезни сына

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У рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, было врожденное заболевание, передает РИА Новости. Оно стало причиной острой сердечной недостаточности, рассказал его отец, продюсер Александр Толмацкий.

По его словам, наличие гипертрофической кардиомиопатии выявили судмедэксперты. Толмацкий уточнил, что болезнь может вообще не проявляться и привести к внезапной смерти в раннем возрасте.

Децл умер в возрасте 35 лет в ночь на 4 февраля после выступления в Ижевске. Его концертный директор Павел Беленец говорил, что артист почувствовал себя плохо в гримерке. У него остановилось сердце. Похоронили Толмацкого на Пятницком кладбище в Москве. Судебно-медицинская экспертиза показала, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.

Наследство Децла достанется сыну. Александр Толмацкий возмутился поведением вдовы музыканта Юлии. В своем Instagram она обвинила родителей мужа в том, что они хотят не только присвоить себе творчество Децла, но и забрать у нее 13-летнего сына Антония.