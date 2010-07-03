Джигурда поддержал идею создания стены памяти Децла

Актер, певец и шоумен Никита Джигурда назвал рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) "маяком для молодежи" и поддержал идею создания стены памяти музыканта. Об этом он заявил на пресс-конференции на тему "Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?".
"В этом шоу-бизнесе он не хотел играть по правилам. Когда весь шоу-бизнес на контрактах, и все звезды вынуждены и обязаны выполнять этот контракт, не рассказывая то, что происходит изнутри", – приводит слова Джигурды Агентство "Москва".
Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не исключил, что в столице может появиться стена памяти рэпера Децла. Он отметил, что ему необходимо получить соответствующие обращение от инициативной группы, после чего он сможет оказать содействие в реализации инициативы.
После смерти музыканта на сайте change.org разместили петицию о создании в Москве официальной стены памяти. По состоянию на 6 марта ее подписали около восьми тысяч человек.
Кирилл Толмацкий умер 4 февраля в возрасте 35 лет. Артист почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Похороны артиста прошли 6 февраля.
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