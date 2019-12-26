Отец Децла прокомментировал сообщения о пожаре на могиле артиста

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Отец музыканта Децла Александр Толмацкий прокомментировал Москве 24 сообщения о том, что на могиле артиста произошел пожар.

"Могут быть и свечки, там каждый день какие-то люди какие-то свечки жгут. Может быть случайность, я думаю. Если это поджог, то это хамство, но, я думаю, вряд ли. Там просто очень много всего стояло: венки, цветы, фотографии", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что на могиле артиста на Пятницком кладбище произошел пожар в ночь с 25 на 26 декабря. Отмечалось, что сгорели крест и ограда.

Кирилл Толмацкий умер 4 февраля в возрасте 35 лет. Артист почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца. Похороны артиста состоялись 6 февраля.

Кирилл Толмацкий стал первым российским музыкантом, сделавшим рэп частью отечественной культуры – с видеоклипами, ротацией песен на телевидении и радио. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. Всего на счету Децла девять сольных альбомов.

