Стала известна дата премьеры фильма о Децле

26 сентября, 20:25
26 сентября, 20:25
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Премьера документального фильма "С закрытыми окнами" о Кирилле Толмацком (Децле) состоится 7 ноября в одном из интернет-кинотеатров.
"Полгода мы с командой лучших профессионалов жили только этим проектом: находили, уговаривали и снимали героев, пылесосили фото и видеохронику по всему миру. Закапывались в архивы, писали сценарий, договаривались с правообладателем о лицензировании наследия артиста, монтировали, анимировали, красили, сочиняли графику, писали оригинальный саундтрек, сводили звук и допиливали каждую монтажкую склейку до идеального состояния", – рассказал на странице в Instagram автор проекта Роман Супер.
Он также отметил, что доступ к фильму будет бесплатным.
Кирилл Толмацкий умер 4 февраля в возрасте 35 лет. Артист почувствовал себя плохо после выступления в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца. Похороны артиста состоялись 6 февраля. В день похорон в Сети был опубликован посмертный клип Децла. Видео опубликовано на Youtube на канале Detsl aka Le Truk. Под записью говорится, что это экспериментальное видео Inferno.
Все доходы от использования прав на имя, музыку и видео, оставшихся после Кирилла Толмацкого, пойдут в пользу его сына.
Кирилл Толмацкий стал первым российским музыкантом, сделавшим рэп частью отечественной культуры – с видеоклипами, ротацией песен на телевидении и радио. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. Всего на счету Децла девять сольных альбомов. Портал Москва 24 собрал самые известные песни Децла, которые занимали первые места во всех хит-парадах начала 2000-х годов.
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