Сын Децла выпустил свой первый трек

Фото: instagram.com/juzeppe.junior

Сын рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, Тони выпустил свой первый трек, сообщает "Газета.ру".

Молодой артист назвал себя Juzeppe Junior. Отмечается, что одним из сценических псевдонимов его отца был Джузеппе Жестко.

Музыку к тексту Тони написал Гор Бабаханян, работающий под псевдонимом Nongratta. Трек опубликован в Instagram рэпера. В комментариях пользователи поддержали его и пожелали успехов в продолжении дела отца.

Кирилл Толмацкий скончался в феврале 2019 года. Медицинское освидетельствование показало, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

