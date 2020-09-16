Адвокат любовницы Тарзана заявил, что Анастасия Шульженко "уже не беременна"

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Адвокат Анастасии Шульженко Вадим Лялин в диалоге с Москвой 24 прокомментировал слухи о беременности девушки от шоумена Сергея Глушко (Тарзана).
Как сообщали СМИ, из квартиры певицы Наташи Королевой пропали украшения почти на шесть миллионов рублей. Глушко записал видеообращение с признанием, что изменил своей жене с двумя девушками, которые "накачали" его различными веществами и ввели в неадекватное состояние. По словам Глушко, мошенницы украли вещи из его квартиры. Артист также обратился к одной из девушек: "Я не судья ей, Бог тебя покарает", – заявил он. Видео Тарзан опубликовал на своей странице в Instagram, но позже его удалил.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Наташа Королева и ее супруг написали заявление в полицию "по факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений". Как выяснилось, в краже драгоценностей пара обвиняет актрису Анастасию Шульженко. Сообщалось также, что Анастасия может быть беременна от Тарзана.
"Правильно будет сказать так: в настоящее время она уже не беременна", – сообщил адвокат Шульженко Вадим Лялин в диалоге с Москвой 24.
Вопрос о том, была ли это прерванная беременность, выкидыш или другая ситуация, адвокат не прокомментировал. "Я сказал, как я сказал", – подчеркнул Лялин.
Ранее Анастасия Шульженко записала видеообращение, в котором заявила, что от звездной пары в ее адрес поступают оскорбления и необоснованные обвинения. Девушка сообщила, что действительно состояла в интимных отношениях с Сергеем Глушко и теперь боится за свою жизнь и жизнь своих близких.
"С Настей у него (Сергея Глушко. – Прим. ред.) отношения сексуального характера полтора года", – заявил адвокат Лялин. "От него никто ничего не хочет. У него ничего не просят, не требуют. Расстались и расстались. Настя со своими чувствами будет как-то сама бороться. Все-таки полтора года с человеком – это не один раз "перепихнуться", это уже отношения, согласитесь", – добавил Лялин.
Сам Тарзан не подтверждал долговременной связи с Шульженко. Наташа Королева ранее прокомментировала ситуацию и призвала журналистов не публиковать неподтвержденную информацию о ее семье.
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