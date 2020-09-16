Тарзан признался в измене Королевой

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Шоумен Сергей "Тарзан" Глушко признался в измене своей жене Наталье Королевой. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что видео с признанием Глушко опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram. На записи он отметил, что "не собирается быть вторым Михаилом Ефремовым и отрицать свою вину".

"Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200 процентов. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна – это женщина, которая дана мне Богом", – заявил Глушко.

Он пояснил, что его соблазнили, ввели в неадекватное состояние и подставили. При этом девушки использовали "целый набор всяких веществ", отметил Глушко.

Он также уточнил, что речь идет о двух мошенницах, которые украли вещи из его квартиры. По словам Глушко, на девушек в данный момент заведено уголовное дело.

Шоумен подытожил, что отвечать за произошедшее он будет только "перед Богом и своей женой".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на 5,2 миллиона рублей. Выяснилось, что в отсутствие певицы к ее мужу приходили несколько девушек. На одну из них Королева написала заявление в полицию. Позже стали появляться сообщения о том, что эта женщина беременна от Тарзана.

Позднее Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана. Певица призвала журналистов не публиковать неподтвержденную информацию о ее семье.