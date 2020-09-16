Тарзан признался в измене Королевой

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Шоумен Сергей "Тарзан" Глушко признался в измене своей жене Наталье Королевой. Об этом сообщает "Газета.ру".
Известно, что видео с признанием Глушко опубликовал в своем официальном аккаунте в Instagram. На записи он отметил, что "не собирается быть вторым Михаилом Ефремовым и отрицать свою вину".
"Я в свои 50 лет являюсь мужиком на 200 процентов. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна – это женщина, которая дана мне Богом", – заявил Глушко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)
Он пояснил, что его соблазнили, ввели в неадекватное состояние и подставили. При этом девушки использовали "целый набор всяких веществ", отметил Глушко.
Он также уточнил, что речь идет о двух мошенницах, которые украли вещи из его квартиры. По словам Глушко, на девушек в данный момент заведено уголовное дело.
Шоумен подытожил, что отвечать за произошедшее он будет только "перед Богом и своей женой".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на 5,2 миллиона рублей. Выяснилось, что в отсутствие певицы к ее мужу приходили несколько девушек. На одну из них Королева написала заявление в полицию. Позже стали появляться сообщения о том, что эта женщина беременна от Тарзана.
Позднее Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана. Певица призвала журналистов не публиковать неподтвержденную информацию о ее семье.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: