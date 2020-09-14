Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Наташа Королева отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Ситуацию певица прокомментировала в своем Instagram.
Она призвала журналистов не публиковать неподтвержденную информацию о ее семье. Также певица пообещала позже рассказать о том, что случилось на самом деле.
Не стал молчать и Сергей Глушко. Он попросил представителей СМИ прекратить распространять ложную информацию, а также обсуждать в подробностях их личную жизнь, поскольку это, по его словам, семейная тайна.
"Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе моральный. В связи изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий", – цитируют Глушко "Дни.ру".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пока Наташа Королева была на отдыхе, из ее квартиры пропали ювелирные украшения на 5,2 миллиона рублей. Выяснилось, что в отсутствие певицы к ее мужу приходили несколько девушек. На одну из них Королева написала заявление в полицию. Позже стали появляться сообщения о том, что эта женщина беременна от Тарзана.
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