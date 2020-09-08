Солист Little Big Антон Лиссов станет отцом

Фото: instagram.com/lissoff

Солист группы Little Big Антон Лиссов станет отцом, сообщает "Экспресс газета".

Об этом он сообщил в своем микроблоге. На фотографии Лиссов стоит рядом с женой Анжеликой Ивановой. У нее уже заметен округлившийся живот.

Известно, что Антон и Анжелика поженились еще весной. Лиссов рассказал, что у них скоро появится мальчик. В комментариях друзья и поклонники поздравляют их с семейным пополнением.

Ранее солист группы Little Big Илья Прусикин и его жена Ирина Смелая объявили о своем разводе. Они рассказали, что в их семье накопились взаимные претензии и что над этим решением они думали полгода. Смелая сообщила, что также сложно переживала постоянные разъезды мужа.

Одной из последних композиций Little Big была песня Tacos, посвященная любви к мексиканской кухне. В клипе на нее появился актер Дмитрий Красилов, многими запомнившийся как "Пухляш" из клипа на песню Uno.