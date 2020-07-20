Клип Little Big побил рекорд по количеству просмотров за всю историю "Евровидения"

Фото: скриншот видео youtube.com/Eurovision Song Contest
Клип группы Little Big на песню Uno набрал рекордное количество просмотров за всю историю "Евровидения", сообщили организаторы конкурса в своем аккаунте в Twitter.
За все время видеоролик на YouTube посмотрело свыше 134 миллионов человек. Таким образом он опередил предыдущего рекордсмена в виде клипа на песню Toy израильской певицы Нетты Барзилай. Его посмотрели 133 миллиона пользователей. В 2018 году она стала победительницей "Евровидения".
Третье место принадлежит клипу на песню Satellite в исполнении немецкой певицы Лены Майер-Ландрут, собравшему 64 миллиона просмотров. Далее идет французский исполнитель Джесси Матадор с клипом на песню Alle Ola Ole (61 миллион) и видео на песню Euphoria шведской певицей Loreen (41 миллион).
🇷🇺 Congratulations to Russia's Little Big!— Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 20, 2020
Uno is now the most watched video EVER on the #Eurovision YouTube channel, with over 134,000,000 views 🤯🥳
Find out who makes up the rest of the Top 5 👇 pic.twitter.com/wbpv6vjF1z
Liitle Big должны были отправиться на конкурс "Евровидения" в 2020 году. Однако мероприятие отменили в связи с угрозой распространения коронавируса. Впоследствии его провели в онлайн-формате, при котором отсутствовал соревновательный момент.
"Евровидение-2021" состоится с 18 по 22 мая в Роттердаме, в городе страны – победителя конкурса 2019 года. Состав участников останется таким же, который планировался в 2020 году, однако исполнители должны будут выступить с новыми композициями.
Пародия на "Евровидение" выходит на портале Netflix
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: