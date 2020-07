Клип Little Big побил рекорд по количеству просмотров за всю историю "Евровидения"

Клип группы Little Big на песню Uno набрал рекордное количество просмотров за всю историю "Евровидения", сообщили организаторы конкурса в своем аккаунте в Twitter.

За все время видеоролик на YouTube посмотрело свыше 134 миллионов человек. Таким образом он опередил предыдущего рекордсмена в виде клипа на песню Toy израильской певицы Нетты Барзилай. Его посмотрели 133 миллиона пользователей. В 2018 году она стала победительницей "Евровидения".

Третье место принадлежит клипу на песню Satellite в исполнении немецкой певицы Лены Майер-Ландрут, собравшему 64 миллиона просмотров. Далее идет французский исполнитель Джесси Матадор с клипом на песню Alle Ola Ole (61 миллион) и видео на песню Euphoria шведской певицей Loreen (41 миллион).

🇷🇺 Congratulations to Russia's Little Big!



Uno is now the most watched video EVER on the #Eurovision YouTube channel, with over 134,000,000 views 🤯🥳



Find out who makes up the rest of the Top 5 👇 pic.twitter.com/wbpv6vjF1z