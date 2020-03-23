"Евровидение" могут провести в онлайн-формате

Фото: eurovision.tv

Организаторы песенного конкурса "Евровидение" обсуждают возможность проведения состязания онлайн. Об этом сообщает "Газета.ру".

Один из вариантов запуска конкурса нынешнего года подразумевает именно исключение соревновательного элемента. "Евровидение" могут сделать масштабным концертом, призванным объединить европейцев в сложное время.

Изначально песенный турнир должен был пройти в Роттердаме с 12 по 16 мая. Тем не менее из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19 организаторы приняли решение отменить "Евровидение".

Представителями России на конкурсе были выбраны члены музыкальной группы Little Big, известной по своим эпатажным выступлениям и заразительным клипам. В песне для "Евровидения" тоже не обошлось без запоминающихся па.

В оргкомитете конкурса уже решили, что в 2021 году участникам необходимо будет представить новые песни – причем даже в том случае, если страны выберут того же представителя, как и в 2020 году.

