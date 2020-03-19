Российские синхронистки поддержали группу Little Big

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Российская команда по синхронному плаванию в составе Аллы Шишкиной, марины Голядкиной, Марии Шурочкиной, Влады Чигиревой, Александры Пацкевич и Вероники Калининой исполнили танец из клипа Little Big на песню Uno. Об этом сообщает РИА Новости.

Девушки решили таким образом поддержать музыкантов, которые должны были представлять Россию на Евровидении. Впоследствии песенный конкурс отменили.

"В общем, пока мы собирались, Евровидение отменили, но решили поддержать ребят, которые наверняка расстроились. У нас было много идей: кто-то говорил про поддержку, кто-то предлагал сделать вверх ногами, кто-то предлагал танцевать на дне", – рассказала Алла Шишкина.

По словам спортсменки, они с коллегами участвовали и во флешмобе на другую популярную песню коллектива, Skibidi. Но тогда музыканты не увидели ролик.

Клип на песню Uno на данный момент посмотрели более 3 миллионов раз.

Сами участники группы Little Big назвали отмену Евровидения правильным решением, поскольку люди могли бы подвергнуться опасности из-за бушующего в Европе коронавируса COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Число случаев заражения в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло.

