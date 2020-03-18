Группа Little Big назвала отмену "Евровидения" правильным решением

Фото: скриншот видео youtube.com/Eurovision Song Contest, Little Big – Uno – Russia
Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении" в мае в Нидерландах, поддержала решение организаторов об отмене конкурса из-за коронавируса. Об этом музыканты сообщили на своей странице в Instagram.
"Мы сожалеем, но также считаем, что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации", – написали участники коллектива.
Музыканты признались, что после объявления их участниками конкурса они получили колоссальную поддержку со стороны слушателей. Они поблагодарили всех, кто смотрел их клип, слушал песню и верил в их победу.
Участники Little Big также в шуточной форме прокомментировали популярность клипа на конкурсную песню, заявив, что "пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус". Клип на песню Uno на YouTube стал самым популярным среди участников европейского конкурса.
Ранее организаторы "Евровидения" сообщили, что конкурс в Роттердаме в этом году переносится в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. От России должна была выступить петербургская группа Little Big.
Конкурс должен был состояться в середине мая. Нидерланды получили право на проведение конкурса благодаря победе музыканта Дункана Лоуренса в Тель-Авиве в 2019 году.
Комментируя отмену "Евровидения", музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что у России "шанс на победу в этом году был как никогда велик". Гендиректор Первого канала Константин Эрнст также выразил сожаление из-за отмены международного песенного конкурса.
"Евровидение" отменили из-за коронавируса впервые за 64 года
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