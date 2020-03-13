Новый клип Little Big стал самым популярным среди участников "Евровидения"

Фото: скриншот видео youtube.com/Eurovision Song Contest, Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020
Клип группы Little Big на песню Uno, записанный специально для "Евровидения", к настоящему моменту набрал на YouTube более 4,1 миллиона просмотров. Таким образом, он стал самым популярным среди участников европейского конкурса.
Ролик предыдущего лидера просмотров – клип группы The Roop, представляющей Литву, – посмотрели 4,05 миллиона раз. Всего в конкурсе этого года заявлены участники из 41 страны.
Премьера клипа на песню Uno состоялась вечером 12 марта в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. После этого ролик разместили на официальном канале "Евровидения" на Youtube.
65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом – "Откройся" (Open Up).
Согласно жеребьевке, Little Big примет участие в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.