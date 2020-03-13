Новый клип Little Big стал самым популярным среди участников "Евровидения"

Фото: скриншот видео youtube.com/Eurovision Song Contest, Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020

Клип группы Little Big на песню Uno, записанный специально для "Евровидения", к настоящему моменту набрал на YouTube более 4,1 миллиона просмотров. Таким образом, он стал самым популярным среди участников европейского конкурса.

Ролик предыдущего лидера просмотров – клип группы The Roop, представляющей Литву, – посмотрели 4,05 миллиона раз. Всего в конкурсе этого года заявлены участники из 41 страны.

Премьера клипа на песню Uno состоялась вечером 12 марта в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. После этого ролик разместили на официальном канале "Евровидения" на Youtube.



65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом – "Откройся" (Open Up).

Согласно жеребьевке, Little Big примет участие в первой части первого полуфинала "Евровидения" 12 мая.