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Культура

00:14

Группа Little Big представила "метал-диско" для Евровидения

культура

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Группа Little Big в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале представила песню под названием "Uno", с которой будет выступать Евровидении.

Вокалист Илья Прусикина в эфире радиостанции NRJ рассказал, что композицию написали спонтанно, она не задумывалась как трек для конкурса.

"Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе", – сказал он.

Лидер группы добавил, что новая песня – "это рок-диско, метал-диско". "Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное", – пояснил Прусикин.

2 марта было объявлено, что группа Little Big выступит на Евровидении в 2020 году. Музыкальный конкурс пройдет в мае в Роттердаме.

Певец Филипп Киркоров ранее отметил, что музыка у Little Big свежая и модная, которая способна "расшевелить европейскую тусовку".

Группа основана в 2013 году. Хит группы Skibidi за неделю набрал 23 миллиона просмотров на YouTube.

Продюсеры не сомневаются в победе Little Big на "Евровидении"

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