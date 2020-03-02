Little Big представит РФ на "Евровидении-2020"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Группа Little Big представит Россию на "Евровидении-2020". Об этом сообщил Первый канал.
"Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга", – объявил ведущий программы "Время" Кирилл Клейменов.
Музыкальный конкурс пройдет в мае в Роттердаме. Little Big еще предстоит побороться за право выхода в финал с артистами из Австралии, Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Македонии, Мальты, Норвегии, Румынии, Словении, Украины, Хорватии и Швеции.
Группа Little Big основана в 2013 году, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.
Хит группы Skibidi за неделю набрал 23 миллиона просмотров на YouTube, к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 миллионов пользователей.
Нидерланды получили право на проведение "Евровидения" в 2020 году после того, как в 2019 году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Российский представитель Сергей Лазарев тогда занял третье место с композицией Scream.
Ранее стало известно, что Украину в этом году представит группа Go-A. Музыкальный коллектив победил в финале национального отбора. Вместе с ним за право выступать в конкурсе участвовали певицы Jerry Hail и KRUTЬ, певцы David Axelrod и Khayat, а также группа Tvorchi.
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