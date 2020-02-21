Пригожин рассказал о планах Валерии по созданию своей партии

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал Москве 24 о планах Валерии создать собственную партию. Он отметил, что певицу интересуют проблемы домашнего насилия.

Он сообщил, что Валерия планирует отстаивать интересы женщин и права детей и матерей. Также Пригожин подчеркнул высокий уровень проработки партийной программы. Он отметил, что певица планирует начать сбор голосов после принятия поправок в Конституцию.

"Есть детали, которые не готов обсуждать, так как глубоко не погружен. Возможно, предложит вступить в партию Яне Рудковской, Тине Канделаки, Ирине Хакамаде и другим сильным и успешным женщинам", – сказал Пригожин.

Он также сообщил о планах Валерии баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

Ранее Пригожин прокомментировал нынешние пенсии артистов, назвав их нищенским. Он выразил мнение, что с учетом сегодняшних цен в стране они должны составлять 100-150 тысяч рублей.

Также Пригожин раскритиковал идею участия Димы Билана в конкурсе "Евровидение", поскольку считает, что ему это не нужно.