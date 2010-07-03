Пригожин заступился за Тимати и Гуфа

Фото: кадр из клипа "Москва"

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заступился за клип Тимати и Гуфа, передает ИА "НСН".

Продюсер отметил, что музыканты оказались в провокационной ситуации. Он посоветовал им не обращать внимание на посторонние возгласы и продолжать создавать свое творчество. Однако Пригожин все же упрекнул Тимати и Гуфа в неспособности отстаивать свои взгляды.

"Пацаны, что вы оправдываетесь? Это провокация! <....> Вам нравится то, что вы сделали? Ну, и идите с гордо поднятой головой. Что вы переобуваетесь? Идите дальше, выкладывайте следующий клип", – отметил Пригожин.

Авторов из-за этого обвинили в продажности. Клип стал рекордсменом сразу по двум параметрам – по числу дизлайков в российском YouTube (их набралось более 1,3 миллиона) и по срокам существования (клип был удален всего через три дня с момента выхода).

В свою очередь, Гуф записал видеообращение к фанатам, где заявил, что его просто "развели". Он признался, что даже не знал, что в воскресенье, 8 сентября, в России, в том числе в Москве, проходили выборы.

В клипе "Москва" на фоне знаменитых достопримечательностей артисты читают рэп и называют сами себя запасной Кремлевской стеной. Рэперы также критикуют митинги и выражают уважение властям города.

Пользователей особенно разозлили их строчки "не хожу на митинги, не втираю дичь", "хлопну бургер за здоровье Собянина" и "Москва – квинтэссенция интеллигентов и джамшутов".

