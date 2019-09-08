Спецслужбы в Латвии проверят магазин одежды Тимати

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Служба госбезопасности Латвии проводит проверку в связи с открытием в Риге магазина одежды Black Star Wear, создателем которой является рэпер Тимати.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство LETA, магазин попал в поле зрения спецслужбы из-за того, что там продается одежда с символикой РФ.

Ранее латвийская управляющая несколькими торговыми центрами в столице Латвии компания попросила Black Star Wear убрать из магазина коллекцию.

По данным BB.lv, проверка началась после того, как жителей Риги высказали недовольство по поводу ассортимента.

Магазин открылся 5 сентября. Помимо линейки одежды от Black Star Wear, в нем также представлена одежда "Армии России".

Ранее стало известно, что опубликованный в День города клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва" установил рекорд по числу дизлайков на YouTube.