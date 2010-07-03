Тимати устроил модный показ в Минобороны

В Москве прошел модный показ от Тимати и "Армии России"

Модный показ прошел в Национальном центре управления обороной РФ. Модели представили совместную коллаборацию "Военторга" и российского рэпера Тимати с его брендом Black Star, сообщает телеканал "Звезда".

Весенне-летнюю коллекцию создавали около полугода. Дизайнеры разработали одежду для женщин, мужчин и детей.

На показе можно было увидеть укороченные толстовки с логотипом "Армия России", брюки свободного кроя с утяжкой на щиколотках, oversize худи и комбинезоны. Девушки смогут надеть платья-сафари. Одежда выполнена в цветах военной формы – традиционном хаки, песчаном камуфляже и в черном.

На мероприятии присутствовал Сергей Шойгу. Ему Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую специально для министра обороны.