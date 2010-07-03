Black Star ответил на обвинения в плагиате наушников с AliExpress

В пресс-службе музыкального лейбла Black Star прокомментировали Москве 24 жалобы интернет-пользователей на то, что рэпер Тимати под собственным брендом выпустил беспроводные наушники, аналогичные более дешевым с AliExpress.
"При выбранном tube-формате новых наушников в своем классе и ценовой категории, а также по всем характеристикам продукт определенно стоит выше конкурентов. Компания выбрала интересное дизайн-решение – был утвержден цилиндрический форм-фактор, под который разработано уникальное по своим характеристикам в рамках данного класса качественное решение", – сообщили в пресс-службе лейбла.
Также в Black Star подчеркнули, что новая модель наушников – продукт, разработанный в России, поэтому "покупатель имеет стабильно качественное сервис-сопровождение на протяжении всего срока службы изделия, а также эксклюзивную дистрибьюторскую гарантию качества".
Команда звукорежиссеров музыкального лейбла Black Star не только тестировала финальный вариант Click’n’Play, но также и участвовала в разработке продукта на ранних этапах. Профессионалы своего дела, имеющие многолетний опыт работы со звуком на самых топовых площадках в России и за рубежом, внесли ряд правок и рекомендаций, повлиявших в итоге на качество звучания наушников от Black Star.
пресс-служба Black Star
Свои беспроводные наушники под брендом Black Star Тимати анонсировал накануне. "Это не коллаб с известным брендом, это собственный продукт! Проверьте сами, соотношение цены и качества вас удивит", – сообщил рэпер, представляя новинку. Цена его продукта – семь тысяч рублей.
Пользователи Сети сразу же отправились искать наушники на AliExpress и нашли такие же. Правда, стоят они всего две тысячи рублей.
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