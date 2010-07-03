Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress

Видео: Youtube/BlackStarTV



Рэпера Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, обвинили в продаже наушников с AliExpress, сообщает News.ru.

Свои беспроводные наушники под брендом Black Star Тимати анонсировал накануне. "Это не коллаб с известным брендом, это собственный продукт! Проверьте сами, соотношение цены и качества вас удивит", – сообщил рэпер, представляя новинку. Цена его продукта – семь тысяч рублей.

Пользователи Сети сразу же отправились искать наушники на AliExpress, и нашли такие же. Правда, стоят они всего две тысячи рублей.